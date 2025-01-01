Für alle Fälle Stefanie
Folge 22: Letztes Hindernis
47 Min.Ab 12
Springreiterin Sibylle Grohnsen ist aussichtsreiche Kandidatin für den Landesmeistertitel. Doch kurz vor dem Turnier dreht ihr Pferd Ajax plötzlich durch - Sibylles Meisterträume enden im Luisenkrankenhaus. Die Reiterin zerbricht sich den Kopf, warum das Pferd so ausgerastet ist. Hat ihr Vater, der das Tier gegen ihren Willen verkaufen will, seine Finger im Spiel? Oder wollte sich Sibylles schärfste Konkurrentin Miriam einen Vorteil verschaffen, indem sie Ajax manipulierte?
