Für alle Fälle Stefanie
Folge 31: Bis hinter den Horizont
47 Min.Ab 12
Prof. Günther in Nöten: Obwohl seine Freundin ihm das Versprechen abgerungen hat, sie im Ernstfall nicht künstlich am Leben zu halten, bringt er sie ins Krankenhaus, als sie an einem Herzbeutelerguss zu sterben droht ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH