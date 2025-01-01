Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Bis hinter den Horizont

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 31
Bis hinter den Horizont

Bis hinter den HorizontJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 31: Bis hinter den Horizont

47 Min.Ab 12

Prof. Günther in Nöten: Obwohl seine Freundin ihm das Versprechen abgerungen hat, sie im Ernstfall nicht künstlich am Leben zu halten, bringt er sie ins Krankenhaus, als sie an einem Herzbeutelerguss zu sterben droht ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen