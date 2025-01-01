Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tod auf Raten

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 33
Folge 33: Tod auf Raten

47 Min.Ab 12

Panisch rennt Irene Kestner auf die Straße - und direkt in ein Auto. Den Ärzten im Krankenhaus fällt auf, dass sie einen völlig aufgelösten Eindruck macht und im Gesicht eine Verletzung hat, die nicht von dem Unfall herrühren kann. Das Zusammentreffen mit ihrem Mann Alfons und ihrem Sohn, der nach einem Auslandsaufenthalt nach Hause kommt, löst in Irene alle Schranken ...

SAT.1 GOLD
