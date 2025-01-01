Für alle Fälle Stefanie
Folge 35: Klassentreffen
46 Min.Ab 12
Stefanie und Billie sind zum Klassentreffen eingeladen. Von den ehemaligen Mitschülern sind nicht alle erschienen, u. a. aber die einstige Klassenbeauty Rebecca, die nach wie vor auf der Sonnenseite des Lebens steht: Mann, Kinder, Haus - wie aus dem Bilderbuch ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH