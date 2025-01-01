Für alle Fälle Stefanie
Folge 23: Todesfahrer
47 Min.Ab 12
Bei einer Verkehrskontrolle dreht ein Fahrer plötzlich durch und überrollt den Polizisten Jörn, der mit schweren Verletzungen eingeliefert wird. Die Kripo ermittelt, dass im Wagen des Fahrers flüchtige Bankräuber saßen. Jörn gibt an, niemanden erkannt zu haben. Stephanie spürt, dass den Polizisten etwas belastet ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
