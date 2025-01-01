Für alle Fälle Stefanie
Folge 25: Heimlicher Schmerz
47 Min.Ab 12
Die Großeltern von Stephanie wollen ein Haus im Grünen kaufen, in das die große Familie bald gemeinsam einziehen soll. Doch Stephanies Freude ist schnell vorbei, denn Oma Hulda geht es nicht gut. Sie leidet unter heftigen Atembeschwerden und wiederkehrenden Schmerzanfällen. Stephanie muss die alte Dame regelrecht zwingen, sich untersuchen zu lassen ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH