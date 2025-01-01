Für alle Fälle Stefanie
Folge 34: Der erste Schrei
46 Min.Ab 12
Marja Büser legt ihr Neugeborenes in die Babyklappe einer Fürsorgestation und bricht zusammen. Im Luisenkrankenhaus stellt Dr. Vera Friedländer schockiert fest, dass Marja allein entbunden hat und es zu einer Infektion gekommen ist. Die junge Frau ist verzweifelt und weigert sich, ihr Baby zu sehen. Vergeblich versucht Stephanie, etwas über die Hintergründe der Tat herauszubekommen ...
