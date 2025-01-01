Für alle Fälle Stefanie
Folge 37: Die gute Lüge
46 Min.Ab 12
Als Jannis Bremer von einer Geschäftsreise zurückkommt, findet er seine Frau Michaela zusammengekrümmt auf dem Boden. Dr. Forch stellt entsetzt fest, dass Michaela an den Folgen einer verpfuschten Schönheitsoperation leidet. Langsam gewinnt Stephanie das Vertrauen der Frau: Michaela gesteht ihr, dass sie sich hat operieren lassen, damit ihr Mann seine Geliebte Sophie wieder verlässt ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
