ProSieben MAXXStaffel 1Folge 10vom 05.01.2026
Folge 10: Panik auf Raumschiff Titanic

22 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6

Das erinnert doch alles an die gute alte Titanic: Auf einem Ferienrundflug durchs All teilt Leela Kapitän Zapp Brannigan mit, dass Fry ihr Freund ist. Doch Amy erzählt ihren Eltern, dass sie mit Fry liiert ist! Bender wiederum verliebt sich in einen reichen, weiblichen Roboter. Doch die richtigen Probleme beginnen erst, als das Raumschiff auf etwas Schreckliches zusteuert: auf ein schwarzes Loch! Fast scheint es, als gäbe es keinen Ausweg mehr für die Passagiere an Bord ...

ProSieben MAXX
