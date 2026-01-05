Panik auf Raumschiff TitanicJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 10: Panik auf Raumschiff Titanic
22 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6
Das erinnert doch alles an die gute alte Titanic: Auf einem Ferienrundflug durchs All teilt Leela Kapitän Zapp Brannigan mit, dass Fry ihr Freund ist. Doch Amy erzählt ihren Eltern, dass sie mit Fry liiert ist! Bender wiederum verliebt sich in einen reichen, weiblichen Roboter. Doch die richtigen Probleme beginnen erst, als das Raumschiff auf etwas Schreckliches zusteuert: auf ein schwarzes Loch! Fast scheint es, als gäbe es keinen Ausweg mehr für die Passagiere an Bord ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren