Futurama

Wenn Außerirdische angreifen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 12vom 07.01.2026
Folge 12: Wenn Außerirdische angreifen

22 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 6

Was ein ruhiger Tag am Strand werden sollte, entpuppt sich als Kampf gegen Aliens. Freiwillige kämpfen unter Brannigans Kommando, doch ihr Versuch, das Raumschiff der Aliens zu zerstören, schlägt fehl. Wütend werden die Aliens allerdings aus einem anderen Grund: Sie wollen unbedingt ihre Lieblings-Fernsehserie "Ledige weibliche Anwältin" sehen und müssen feststellen, dass die letzte Folge von Fry zerstört wurde! Nun muss die Crew herhalten und diese Folge selbst spielen ...

ProSieben MAXX
