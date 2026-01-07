Wenn Außerirdische angreifenJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 12: Wenn Außerirdische angreifen
22 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 6
Was ein ruhiger Tag am Strand werden sollte, entpuppt sich als Kampf gegen Aliens. Freiwillige kämpfen unter Brannigans Kommando, doch ihr Versuch, das Raumschiff der Aliens zu zerstören, schlägt fehl. Wütend werden die Aliens allerdings aus einem anderen Grund: Sie wollen unbedingt ihre Lieblings-Fernsehserie "Ledige weibliche Anwältin" sehen und müssen feststellen, dass die letzte Folge von Fry zerstört wurde! Nun muss die Crew herhalten und diese Folge selbst spielen ...
