Sein erster Flug zum MondJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 2: Sein erster Flug zum Mond
22 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Nachdem Fry, Bender, Amy und Captain Leela beim Zustelldienst Planet Express untergekommen sind, erhalten sie ihren ersten Auftrag: Sie müssen ein Paket auf den Mond liefern. Dort angekommen, stellen sie fest, dass es sogar einen Vergnügungspark gibt! Nur Fry und Leela wollen den echten Mond erkunden, und machen sich auf den Weg - bald schon wird der Sauerstoff knapp ... Mittlerweile herrscht unter den anderen große Aufregung: Der Schlüssel für das Raumschiff ist verschwunden ...
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
