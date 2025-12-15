Zum Inhalt springenBarrierefrei
Futurama

Sein erster Flug zum Mond

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 15.12.2025
Folge 2: Sein erster Flug zum Mond

22 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Nachdem Fry, Bender, Amy und Captain Leela beim Zustelldienst Planet Express untergekommen sind, erhalten sie ihren ersten Auftrag: Sie müssen ein Paket auf den Mond liefern. Dort angekommen, stellen sie fest, dass es sogar einen Vergnügungspark gibt! Nur Fry und Leela wollen den echten Mond erkunden, und machen sich auf den Weg - bald schon wird der Sauerstoff knapp ... Mittlerweile herrscht unter den anderen große Aufregung: Der Schlüssel für das Raumschiff ist verschwunden ...

ProSieben MAXX
