Ein echtes Höllenspektakel

Staffel 1Folge 9vom 02.01.2026
Folge 9: Ein echtes Höllenspektakel

22 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Bender hat sein wildes und ungezügeltes Leben satt und tritt einer Roboter-Sekte bei, die ihn zu einem unerträglich gütigen Menschen machen. Mit diesem Sinneswandel treibt er Fry und Leela fast zum Wahnsinn, weshalb die beiden entscheiden, etwas gegen Benders neue Gesinnung zu unternehmen: Sie schleppen ihn in ein Spielcasino und wollen ihn durch Prostituierte in Versuchung führen. Prompt landet Bender daraufhin in der Hölle, und Fry und Leela müssen ihn befreien ...

ProSieben MAXX
