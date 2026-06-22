Futurama
Folge 1: Flatbush City Limits
21 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Der Professor ärgert sich über die sicherheitsbewusste Leela und haut ab; das Planet Express-Schiff nimmt er mit. Schon bald lernt er eine Gang, die wilde Straßenrennen fliegt, kennen. Sie helfen ihm, das Schiff zu tunen. Indes hat Leela ein neues Schiff geordert, welches über die neuesten Sicherheitseinrichtungen verfügt. Als sie dem Professor zufällig über den Weg fliegt, macht der sich darüber lustig. Die wütende Leela fordert ihn daraufhin zu einem Rennen heraus.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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