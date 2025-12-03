Futurama
Folge 7: Calculon 2.0
Bender und Fry trauern immer noch Calculon hinterher, dem verstorbenen Helden ihrer Lieblingsserie "Alle meine Schaltkreise". Aus Mitleid lässt Professor Hemsworth den Roboter wiederauferstehen. Nachdem der neue Calculon zunächst sein Schauspieltalent zu verloren haben scheint, lernt er plötzlich, echte Emotionen darzustellen! Es könnte der Beginn einer Erfolgsgeschichte sein - nur leider bricht die Studiodekoration über Calculon zusammen und tötet ihn ein zweites Mal.
