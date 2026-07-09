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Futurama

Bingen bis zum Tod

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 1vom 09.07.2026
Bingen bis zum Tod

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Futurama

Folge 1: Bingen bis zum Tod

24 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Fry und seine Freunde befinden sich plötzlich im Jahr 3023. Da Fry bisher in seinem Leben nichts Sinnvolles erreicht hat, möchte er nun ein Ziel finden, auf das er hinarbeiten kann. Kurzerhand beschließt er, sich alle Fernsehsendungen anzusehen, die jemals produziert wurden.

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