In Nibbler ist der Wurm drinJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 4: In Nibbler ist der Wurm drin
24 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Nibbler hat Parasiten, die sein Gehirn angreifen. Leela erhält Medikamente, die sie ihrem kleinen Freund verabreichen soll, doch trotz der Pillen wird Nibbler immer dümmer. Professor Farnsworth findet heraus, dass sich die Würmer auch in der Streu von Nibblers Toilette angesiedelt haben und ihn immer wieder neu infizieren. Deshalb lässt sich das Team schrumpfen, um die Würmer selbst zu bekämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction, Comedy
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-11: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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