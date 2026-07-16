Ich weiß, was du nächste Weihnachten getan hastJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 6: Ich weiß, was du nächste Weihnachten getan hast
25 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Die Weihnachtszeit steht bevor und wie jedes Jahr riegeln die Freunde das Planet Express Hauptquartier gegen Santa ab. Professor Farnsworth hat jedoch eine Idee, wie er den bösen Weihnachtsmann umpolen kann, und reist mit seiner Zeitmaschine in die Vergangenheit.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction, Comedy
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-11: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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