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Futurama

Ich weiß, was du nächste Weihnachten getan hast

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 6vom 16.07.2026
Ich weiß, was du nächste Weihnachten getan hast

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Futurama

Folge 6: Ich weiß, was du nächste Weihnachten getan hast

25 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Die Weihnachtszeit steht bevor und wie jedes Jahr riegeln die Freunde das Planet Express Hauptquartier gegen Santa ab. Professor Farnsworth hat jedoch eine Idee, wie er den bösen Weihnachtsmann umpolen kann, und reist mit seiner Zeitmaschine in die Vergangenheit.

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