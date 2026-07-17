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Futurama

Explovid-19

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 7vom 17.07.2026
Explovid-19

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Futurama

Folge 7: Explovid-19

24 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Auf der Erde wütet eine schreckliche Pandemie. Das verantwortliche Virus sorgt dafür, dass sich alle Infizierten äußerst aggressiv verhalten. Auch Leela bleibt vor der Krankheit nicht verschont, weshalb ihre Freunde sie in Quarantäne schicken.

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