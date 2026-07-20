Futurama
Folge 8: Zapp wird gecancelt
24 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Nachdem Kif eine Beschwerde gegen seinen Vorgesetzten Zapp Brannigan eingereicht hat, wird dieser aus dem Dienst entlassen. Leela wird daraufhin zur Kapitänin der Nimbus ernannt und übernimmt eine wichtige Mission.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-11: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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