Futurama
Folge 14: Gefühls-Chip gefällig?
22 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 6
Nibbler feiert seinen fünften Geburtstag, was Bender sehr eifersüchtig macht. Deshalb entschließt er sich, einen riesigen Kuchen zu backen, damit die Freunde lieber mit ihm zusammen sein wollen. Doch Nibbler macht ihm einen Strich durch die Rechnung, da er den ganzen Kuchen aufisst, bevor ihn irgendjemand sehen kann. Wutentbrannt spült ihn Bender daraufhin die Toilette hinunter. Leela macht währenddessen ein sehr persönliches Geständnis bezüglich ihrer Gefühle zu Bender ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren