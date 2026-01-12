Brannigan, fang wieder anJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 15: Brannigan, fang wieder an
22 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 6
Zapp Brannigan hat seinen Job verloren, da er eine Space-Besprechung zum Platzen gebracht hat. Nun beginnt er, ebenfalls wie seine Freunde, beim "Planet Express" zu arbeiten. Als die Crew Kissen auf einen Planeten, auf dem eine extrem starke Erdanziehungskraft wirkt, liefern soll, kommt es zum Eklat: Brannigan überzeugt Fry und Bender, gegen Leela gemeinsame Sache zu machen, damit er zum neuen Captain des Raumschiffs wird ...
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
