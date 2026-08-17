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Futurama

Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Krustentiere zur Paarungszeit

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 18vom 17.08.2026
Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Krustentiere zur Paarungszeit

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Futurama

Folge 18: Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Krustentiere zur Paarungszeit

22 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Paarungszeit auf Dr. Zoidbergs Planet: Daher ist es kein Wunder, dass er so schnell wie möglich auf seinen Heimatplaneten zurückkehren will, um sich eine Partnerin zu suchen. Als er keine Frau findet, springt Fry ein und versucht, ihm einige wichtige Dinge zu zeigen, die bei Frauen gut ankommen. Doch Frys guter Wille fällt nicht auf fruchtbaren Boden - und schließlich kommt es zu einem Kampf auf Leben und Tod zwischen Dr. Zoidberg und Fry ...

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