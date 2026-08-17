Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Krustentiere zur PaarungszeitJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 18: Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Krustentiere zur Paarungszeit
22 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Paarungszeit auf Dr. Zoidbergs Planet: Daher ist es kein Wunder, dass er so schnell wie möglich auf seinen Heimatplaneten zurückkehren will, um sich eine Partnerin zu suchen. Als er keine Frau findet, springt Fry ein und versucht, ihm einige wichtige Dinge zu zeigen, die bei Frauen gut ankommen. Doch Frys guter Wille fällt nicht auf fruchtbaren Boden - und schließlich kommt es zu einem Kampf auf Leben und Tod zwischen Dr. Zoidberg und Fry ...
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Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-11: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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