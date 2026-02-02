Dieses unheimliche HupenJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 1: Dieses unheimliche Hupen
22 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Bender hat eine Erbschaft gemacht: ein altes Spukschloss. In der Nähe des Schlosses taucht plötzlich ein Werwagen auf, der Bender umbringen will! Doch anstatt Bender zu töten, verwandelt er ihn auch in einen Werwagen. Bender ist zutiefst geschockt, als er feststellt, dass er nun seine eigenen Freunde töten will! Um sich von dem Fluch zu befreien, macht er sich mit Leela und Fry auf die Suche nach dem Original-Werwagen. Bald werden die drei Freunde fündig ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren