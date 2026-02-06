Zum Inhalt springenBarrierefrei
Futurama

Im Reich der Parasiten

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 34vom 06.02.2026
Im Reich der Parasiten

Futurama

Folge 34: Im Reich der Parasiten

22 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Fry wird durch ein Sandwich, das er sich an einem Lastwagen-Rastplatz gekauft hat, mit Würmern verseucht. Unverzüglich lässt sich Farnsworth samt seiner Mannschaft verkleinern, um in Frys Eingeweiden gegen die Würmer vorzugehen. Wenn es nach Leela ginge, würde sie Fry lieber mit Würmern haben, denn: Seitdem er von den Parasiten befallen ist, gesteht er ihr mehrmals seine Liebe. Fry seinerseits will nun in Erfahrung bringen, ob Leela ihn tatsächlich liebt ...

ProSieben MAXX
