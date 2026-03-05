Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 4Folge 9vom 05.03.2026
Folge 9: Wer wird Millionär?

22 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 6

Als Fry einen Yuppie aus den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts mit zur Firma nimmt, kann er nicht ahnen, dass dieser sofort Farnsworths Chefsessel an sich reißt. Doch damit nicht genug: Der ehemalige Börsenmakler bietet den "Planet Express" ausgerechnet dem größten Konkurrenten, einer unter Mums Leitung stehenden Firma, zum Verkauf an. Fry und seine Freunde sind empört - bis der Wert der Firmenaktie ins Unermessliche steigt und alle Mitarbeiter zu potenziellen Millionären macht!

