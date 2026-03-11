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Futurama

Die Wurzel allen Übels

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 1vom 11.03.2026
Die Wurzel allen Übels

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Futurama

Folge 1: Die Wurzel allen Übels

22 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6

Professor Farnsworths geklonter Sohn Cubert und Dwight, der Sohn von Hermes, treiben den ganzen lieben langen Tag nur Unsinn. Um dies in Zukunft zu unterbinden, werden die beiden Jungs im Zuge einer erzieherischen Maßnahme dazu verdonnert, ihr eigenes Geld zu verdienen. Die Väter ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihre Kinder dieser Aufforderung nachkommen, indem sie eine Konkurrenzfirma zum Planet Express gründen und ihren Vätern Aufträge wegnehmen ...

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