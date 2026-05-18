Futurama
Folge 12: Rebellion der Mutanten
21 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Bei ihrer 100. Lieferung liefert die "Planet Express"-Crew ein hochexplosives Soufflé an die reiche Mrs. Astor. Diese ist vom Lieferteam so begeistert, dass sie die Crew auf eine Benefizveranstaltung der Astor-Stiftung einlädt. Auf dieser plaudert Fry aus Versehen aus, dass Leela eigentlich ein Mutant ist. Daraufhin werden sie und die gesamte Crew festgenommen und in den Kanal geworfen. Allen voran Leela, zetteln sie dort eine Revolution der Mutanten an.
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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