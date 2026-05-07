Futurama
Folge 5: Der Da-Blödi-Code
21 Min.Folge vom 07.05.2026
In seiner Schusseligkeit zerstört Fry einen von Professor Farnsworths Schätzen: den Bart von Leonardo da Vinci. Zum Vorschein kommt ein altes Dokument, welches zur größten verschollenen Erfindung von da Vinci führen soll. Die "Planet Express"-Truppe macht sich auf den Weg, um das Geheimnis zu lüften. Letztlich treffen sie auf den leibhaftigen Leonardo da Vinci, der kurz davor ist, seinen Planeten namens Vinci zu zerstören, weil er hier zu den dümmsten Einwohnern gehört ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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