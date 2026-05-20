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Futurama

Benderama

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 2vom 20.05.2026
Benderama

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Futurama

Folge 2: Benderama

21 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6

Die Crew muss etwas an einen außerirdischen Riesen ausliefern, der wegen seines hässlichen Aussehens an Komplexen leidet. Das Team erhält strikte Anweisungen, keine Kommentare dazu abzugeben. Bender gelingt es nicht, die Klappe zu halten, und schon bald ist der Riese so verärgert, dass sie mit ihrem Raumschiff nur mit Mühe entkommen. Derweil hat der Professor eine Duplikationsmaschine entwickelt. Bender plant daraufhin, sich selbst zu reproduzieren - mit verheerenden Folgen ...

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