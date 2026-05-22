Willkommen bei den HumplingsJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 6: Willkommen bei den Humplings
21 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Leela kommt zurück in das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen ist, um dort den Waisenkindern etwas vorzulesen. Doch die Einrichtung ist so verarmt, dass es nicht einmal Bücher gibt. Leela erzählt kurzerhand eine ausgedachte Geschichte, aber da sie keine besonders gute Erzählerin ist, endet das in einem totalen Desaster. Leela beschließt, sich von nun an als Autorin für Kindergeschichten zu verdingen. Kaum zu glauben, dass sie damit einen durchschlagenden Erfolg hat.
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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