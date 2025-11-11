Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eingetütet

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 4vom 11.11.2025
Folge 4: Eingetütet

21 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6

Als Bender ein paar Schnappschüsse von Superstar Calculon an ein Boulevard-Magazin verhökert, wird er vom Fleck weg als Paparazzo engagiert. Schon bald ist Bender der König der Branche und bei den Promis verhasst. Sein ehrgeizigstes Ziel: Den berühmten Schauspieler Langdon Cubb ablichten. Da der Star sich nur mit einer Tüte auf dem Kopf in der Öffentlichkeit zeigt, will Bender unbedingt einen Schnappschuss oben ohne ergattern. Allerdings hat die Aktion böse Folgen ...

