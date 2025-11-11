Futurama
Folge 4: Eingetütet
21 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6
Als Bender ein paar Schnappschüsse von Superstar Calculon an ein Boulevard-Magazin verhökert, wird er vom Fleck weg als Paparazzo engagiert. Schon bald ist Bender der König der Branche und bei den Promis verhasst. Sein ehrgeizigstes Ziel: Den berühmten Schauspieler Langdon Cubb ablichten. Da der Star sich nur mit einer Tüte auf dem Kopf in der Öffentlichkeit zeigt, will Bender unbedingt einen Schnappschuss oben ohne ergattern. Allerdings hat die Aktion böse Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren