Galaxy Park
Folge 21: Bambi
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Alle wundern sich, dass Mellanie plötzlich den Job mit Femke tauschen will, was wirklich erstaunlich ist, denn zum Putzen ist sie nicht gerade geboren. Ein Ehepaar fragt bei Freddy nach Bambi. Er braucht eine Weile, um zu begreifen, dass es sich bei Bambi um Mellanie handelt und dass gerade ihre Eltern vor ihm stehen. Als „Bambi“ auf ihre Eltern trifft, läuft sie schreiend davon.
