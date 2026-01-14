Galaxy Park
Folge 29: Blaues Blut
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jo hat ein Taschentuch mit blauem Blut gefunden. Nun glaubt er, seinem Ziel ganz nah zu sein. Für Stef wird es eng. Deshalb lenkt er Jos Aufmerksamkeit auf Didi. Didi hat seine Alien-Träume schon fast aufgegeben. Doch als Freddy ihm erzählt, dass wirklich gerade nach einem Alien im Galaxy Park gesucht wird, ist er wieder ganz Feuer und Flamme. Endlich hat Paula eine Verabredung mit Os. Sie darf sich aussuchen, was sie unternehmen. Doch sie hat einfach keine Idee. Da schlägt Mellanie ein Doppel-Date vor. Paula und Os gehen mit Mellanie und Jim aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galaxy Park
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6