Galaxy Park

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 33vom 14.01.2026
Folge 33: Die Wahrheit kommt ans Licht

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Stef gesteht Femke, dass er der Alien ist. Es fällt ihr schwer, Jos Rat zu befolgen und ihrem Freund nicht zu vertrauen. Außerdem macht sie sich Sorgen um ihren Vater, der in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Mellanie versteht die Welt nicht mehr. Jim hat sich von ihr getrennt. Auch Paula ist deprimiert. Sie ist zwar stolz auf darauf, Os die Wahrheit entlockt zu haben, leidet aber doch darunter, dass er nicht mit ihr zusammen sein will. Stef gerät immer mehr unter Druck. Der Captain will Resultate sehen. Stef soll endlich den nächsten Schritt einleiten.

