Galaxy Park

Ihr Name ist Mel-Blond

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 46vom 14.01.2026
Ihr Name ist Mel-Blond

Galaxy Park

Folge 46: Ihr Name ist Mel-Blond

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Paula und Didi kriegen langsam Angst vor Stef. Doch sie versuchen, sich nichts anmerken zu lassen. Auch Os findet ihn unheimlich, denn Stef rät ihm eindringlich, sich nicht an Femke ranzumachen. Inzwischen ist Mellanie davon überzeugt, dass Dolores Freddy reinlegen will. Darum erklärt sie sich, auf Femke Wunsch hin bereit, dieser Frau nachzuspionieren. Mit Kamera und allem, was zu einer Spionin gehört. Stef muss noch heute sein letztes Opfer ins Mutterschiff bringen. Doch es macht ihm große Schwierigkeiten, Femke den Aliens auszuliefern.

