Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galaxy Park

Die Falle

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 47vom 14.01.2026
Die Falle

Die FalleJetzt kostenlos streamen

Galaxy Park

Folge 47: Die Falle

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Femke spürt, dass Stef noch ein Geheimnis mit sich herumträgt, aber nicht damit rausrücken will. Womit sie Recht hat. Das letzte Geheimnis behält er für sich. Mellanie, Femke und Stef versuchen alles, um den Vertragsabschluss zwischen Freddy und Dolores zu verhindern. Denn inzwischen wissen Sie, dass Dolores Freddy Verliebtheit ausnutzt und ihn reinlegen will. Eine Kamera und ein Abhörgerät werden im Wagen von Dolores installiert, um Beweise zu sammeln.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Galaxy Park
Studio 100 International
Galaxy Park

Galaxy Park

Alle 1 Staffeln und Folgen