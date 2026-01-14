Galaxy Park
Folge 48: Mission vollbracht
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mellanie und Os verfolgen Dolores und können ein Gespräch zwischen ihr und ihrem Komplizen belauschen. Dadurch erfahren sie, dass der Galaxy Park eine Müllhalde werden soll. Werden sie einen Vertragsabschluss verhindern können? Zunächst einmal haben Mellanie und Os Ihre Mission vollbracht. Paula würde gern bei der Talent-Show singen, aber sie traut sich nicht. Mellanie möchte gerne auf die Bühne, aber sie kann nicht singen. Da hat Mellanie einen Plan.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6