Galaxy Rangers
Folge 10: Traash
22 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12
Captain Kidd fängt zufällig ein insektenähnliches Raumschiff. Zu seinem Entsetzen erkennt er, daß es sich dabei um einen Vorboten der Traash handelt. Bevor er reagieren kann, beginnt die Invasion der Traash. Im letzten Augenblick kann Kidd fliehen. Mit einer Rakete schießt er sich zur Erde, um vor der Invasion zu warnen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galaxy Rangers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action, Science Fiction
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing)