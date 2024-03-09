Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 10vom 09.03.2024
Folge 10: Traash

22 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12

Captain Kidd fängt zufällig ein insektenähnliches Raumschiff. Zu seinem Entsetzen erkennt er, daß es sich dabei um einen Vorboten der Traash handelt. Bevor er reagieren kann, beginnt die Invasion der Traash. Im letzten Augenblick kann Kidd fliehen. Mit einer Rakete schießt er sich zur Erde, um vor der Invasion zu warnen ...

