Der Wettkampf der Banditen

ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 54 vom 11.01.2025
Folge 54: Der Wettkampf der Banditen

22 Min. Folge vom 11.01.2025 Ab 12

Im Jahr 2086 sorgen vier tapfere Helden für Recht und Ordnung im Weltall: die Galaxy Rangers. Alle Mitglieder der Truppe verfügen über besondere Fähigkeiten, die sie einsetzen, um die Menschheit vor dem bösen Crown Empire zu schützen.

