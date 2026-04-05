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Galileo 360° Ranking XXL

Spektakuläre Blitz-Show & Hoverboard-Restaurants

ProSiebenStaffel 2026Folge 1vom 05.04.2026
Spektakuläre Blitz-Show & Hoverboard-Restaurants

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Galileo 360° Ranking XXL

Folge 1: Spektakuläre Blitz-Show & Hoverboard-Restaurants

403 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12

Eine faszinierende Weltreise zu den außergewöhnlichsten Orten und skurrilsten Phänomenen unserer Zeit: Von Social-Media-Hotspots in abgelegenen Gegenden über Menschen mit ungewöhnlichen Berufen bis hin zu spektakulären Shows, bei denen Performer mit Blitzen tanzen. "Galileo 360° Ranking XXL" präsentiert 100 verblüffende Geschichten - darunter schwimmende Straßen, Eisorchester, Hoverboard-Restaurants und autonome Hightech-Baustellen.

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