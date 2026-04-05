Spektakuläre Blitz-Show & Hoverboard-RestaurantsJetzt kostenlos streamen
Galileo 360° Ranking XXL
Folge 1: Spektakuläre Blitz-Show & Hoverboard-Restaurants
403 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12
Eine faszinierende Weltreise zu den außergewöhnlichsten Orten und skurrilsten Phänomenen unserer Zeit: Von Social-Media-Hotspots in abgelegenen Gegenden über Menschen mit ungewöhnlichen Berufen bis hin zu spektakulären Shows, bei denen Performer mit Blitzen tanzen. "Galileo 360° Ranking XXL" präsentiert 100 verblüffende Geschichten - darunter schwimmende Straßen, Eisorchester, Hoverboard-Restaurants und autonome Hightech-Baustellen.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo 360° Ranking XXL
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: ProSieben