Folge vom 27.10.2025: Bezahlen mit dem Fingernagel: Wie geht das?
42 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 27. Oktober 2025: Kontaktlos war gestern: Jetzt zahlt der Fingernagel! // Gehaltscheck JSA Angestellter /vs. Fleischfachverkäuferin // Klimaanlagen-Kletterer in China: Arbeit am Abgrund // Sauer, aber glücklich: Was hinter dem Geschmack steckt
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© ProSieben
