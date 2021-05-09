Galileo Plus
Folge vom 09.05.2021: Timefreeze 9/11
Folge vom 09.05.2021
Der Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001: Ein Schock für die gesamte Welt und bis heute Nährboden für unzählige Verschwörungstheorien. Woran lag es, dass die Twin Tower wie Kartenhäuser einstürzten? Hatten die US-Geheimdienste bei der Sprengung ihre Finger im Spiel? "Galileo Plus" reist in die Vergangenheit und hält in den entscheidenden Momenten die Zeit an, um genau das herauszufinden. Welches kleine Detail hätte die Katastrophe verhindert?
