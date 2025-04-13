Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Speed Trip in die Antarktis

ProSiebenStaffel 2024Folge 10vom 13.04.2025
Speed Trip in die Antarktis

Speed Trip in die AntarktisJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 10: Speed Trip in die Antarktis

49 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12

Zwischen Luxustrip und Leben im ewigen Eis. Eintagestrips inklusive Champagnerfrühstück auf dem Gletscher oder ein Leben bei Temperaturen bis zu minus 50 Grad und ewiger Dunkelheit. Was treibt Menschen an, das ganze Jahr über in der Antarktis zu leben und wie ticken Tourist:innen, die 20.000 Euro für ein Frühstück und einen Schnappschuss von einem Pinguin ausgeben?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen