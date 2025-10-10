Galileo
Folge vom 10.10.2025: Ausstieg aus einer Sekte
43 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 10. Oktober 2025: Höhenangst oder Höhenprofi? Reporterin Vivi in der Industriekletter-Ausbildung // Shincheonji: So schafft sie den Ausstieg aus der südkoreanischen Sekte! // Leben am Limit: Die gefährlichste Farm der Welt // Stranger than Fiction: Mädchen wird von Affen großgezogen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
