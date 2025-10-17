Deconstructed Dönerbusiness: Vom Zwei-Euro-Snack zum Gourmet-HappenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 17.10.2025: Deconstructed Dönerbusiness: Vom Zwei-Euro-Snack zum Gourmet-Happen
42 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 17. Oktober 2025: Deconstructed Dönerbusiness: Vom Migranten-Snack zum Gourmet-Happen // Von Hessen in die Welt: Der erste knickbare Edelstahl-Trinkhalm // Wie 1000 fliegende Reiskörner sich in Taylor Swift verwandeln // G-Testet: Padel-Tennis
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© ProSieben
