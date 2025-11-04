My Home is your Future: Sturmhaus und KapselwohnungJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 04.11.2025: My Home is your Future: Sturmhaus und Kapselwohnung
43 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 4. November 2025: Zwischen Kreißsaal und Kirmes: Wie viel verdienen Hebamme und Schausteller? // My Home is your Future: Sturmhaus und Kapselwohnung // Funny Physik: Ketchup auf Backpapier
