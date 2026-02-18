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Gamer By Heart

Silent Hill & Co

Talk? Now!Staffel 2Folge 1vom 18.02.2026
Silent Hill & Co

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Gamer By Heart

Folge 1: Silent Hill & Co

71 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Die Sommerpause ist vorbei und das heißt für euch: Neue Folgen von Gamer by Heart. Wir starten mit 3 Spieletipps für den herbstlichen Oktober - auch bekannt als Spooktober. Da also Halloween vor der Tür steht, möchte ich euch ein paar Games mit auf den Weg geben, die euch so richtig in Stimmung bringen. Und es gibt eine Neuerung: Ab sofort könnt ihr die Spieletipps-Folgen auch anSEHEN. Freut euch also auf Trailermaterial zum reinlurken.

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