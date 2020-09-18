Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 18.09.2020: Im Wald im Garten
20 Min.Folge vom 18.09.2020
Jen und Jeff haben viel Arbeit in die Gestaltung ihrer vier Wände gesteckt, den Garten allerdings vernachlässigt. Landschaftsdesignerin Sara ist zur Stelle und baut einen überdachten Essbereich in den Garten, eine Kletterwand für die Kleinen und einen märchenhaften Brunnen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.