Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 25.09.2020: Im Familiengarten
20 Min.Folge vom 25.09.2020
Der Garten von Deb und David dient momentan als Lagerplatz für das Spielzeug ihrer Kinder. Um das zu ändern, stattet ihnen Landschaftsdesignerin Sara einen Besuch ab. Sie macht den Garten mit einem überdachten Essbereich, einer Liegefläche unter dem großen, schattenspendenden Baum und einem riesiger Sandkasten familientauglich.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.