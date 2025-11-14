Gauner vs. Kaufhaus-Cops
Folge 18: KI und Voodoo-Zauber
43 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
In Großbritannien stehlen Ladendiebe täglich mehrere Milliarden Pfund. Doch das Sicherheitspersonal der Einkaufszentren ist den Verbrechern dicht auf den Fersen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gauner vs. Kaufhaus-Cops
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Reality
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.